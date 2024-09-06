٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٥ م
رمز الخبر: 85588566
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journalistزهراء ناظمي

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أغلبية الإسرائيليين تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا

٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٠٥ م
رمز الخبر: 85588566
أغلبية الإسرائيليين تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا

طهران/ 6 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن أغلبية إسرائيلية كبيرة تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب استطلاع الرأي، فقد فضل 48% من أفراد العينة إطلاق سراح المحتجزين في غزة على البقاء قيد الاحتجاز.

وأظهر أن أغلبية كبيرة من الجمهور تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا للسماح بصفقة التبادل، حيث أيد 48% من أفراد العينة التنازل عن المحور، مقابل 37% أبدوا استعداداً للتخلي عن صفقة لترك المحور بيد إسرائيل.

وعلى صعيد الانقسام السياسي، فإن الخلافات أكثر حدة، وبين أنصار المعارضة، حيث يحظى الانسحاب من المحور بدعم بنسبة 75%.

في المقابل، أبدى 74% من ناخبي الائتلاف استعدادهم للتخلي عن الاتفاق إذا كان ذلك يعني الانسحاب من محور فيلادلفيا.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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