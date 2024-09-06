سفير إيران لدى أرمينيا: حلم زنغزور لن يتحقق أبداً

وأعلن موقع وكالة الأنباء الأرمينية الحكومية أرمنبريس أن "مهدي سبحاني" قال الیوم في مقابلة مع وسائل إعلام محلية فيما يتعلق بمسألة إزالة حواجز الطرق في المنطقة: إن موقفنا بشأن إزالة الحواجز واضح تمامًا نحن لسنا ضد إزالة العوائق، ولكنه يجب أن تكون جميع عمليات إزالة العوائق تحت السيادة الوطنية والإقليمية لأرمينيا.

وشدد بالقول: إن الأحلام المتعلقة بقضايا مثل زنغزور لن تتحقق أبدًا.

وقال سبحاني ردا على سؤال حول اشراف ومراقبة ممثلي دولة ثالثة على عملية ازالة العوائق : نحن نؤيد الفكرة التي تقوم على أساسها الحكومة الأرمينية والسيادة الأرمنية بتنفيذ جميع عملیات المراقبة والإشراف.

وأكد: الیوم، ليس القرن التاسع عشر ونحن في القرن الحادي والعشرين وتتمتع الدول بالاستقلال والسيادة، والدول تمارس هذه السيادة.

وقال السفير الإيراني أيضاً بخصوص التعاون الثنائي بين البلدين: لدينا إمكانيات كثيرة للتعاون بين البلدين وإن المجالات التي نتعاون فيها يمكن أن تلعب دورا جديا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتواصل بين شعبي البلدين.

وتابع سبحاني: إن إجراءات، خاصة في مجال إنشاء الطرق والجسور والمباني، تهدف إلى خدمة شعبي البلدين وتطوير وسائل النقل ولقد حدد قادتنا هدفا يتمثل في تخصيص 3 مليارات دولار لتنمية التجارة بين البلدين، ونحن عازمون على تحقيق هذا الهدف من خلال اجراءاتنا.

وقال: نتطلع إلی مستقبل مشرق للغاية في العلاقات بين البلدين ونحن عازمون على استخدام كافة الإمكانيات، نحن معكم وسنبقى إلی جانبکم.

انتهی**3280