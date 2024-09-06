٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85588708
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فوز ايران بذهبية الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٨ ص
رمز الخبر: 85588708
فوز ايران بذهبية الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية

باريس / 7 ايلول/سبتمبر/ارنا- فاز المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة جلوس على نظيره البوسني في المباراة النهائية لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس، متقلدا الميدالية الذهبية الثامنة له في تاريخ هذه الألعاب.

وفي هذه المباراة التي جرت في باريس مساء الجمعة ، تقدمت البوسنة في الشوط الاول 25-20 الا ان ايران عادت الى اجواء المباراة وفازت في الشوط الثاني بصعوبة 30-28 ومن ثم فازت في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-16 و 25-14 .

وكانت ايران قد فازت على أوكرانيا والبرازيل وألمانيا بنتيجة 3-0 (الدور التمهيدي) وعلى مصر 3-1 (الدور نصف النهائي).

يذكر ان مشاركة ايران في دورة الألعاب البارالمبية بباريس هي العاشرة حيث تقلدت الميدالية الذهبية في 8 دورات ونالت الفضية في دورتين، كالتالي:

سيئول 1988: الميدالية الذهبية

برشلونة 1992: الميدالية الذهبية

أتلانتا 1996: الميدالية الذهبية

سيدني 2000: الميدالية الذهبية

أثينا 2004: الميدالية الفضية

بكين 2008: الميدالية الذهبية

لندن 2012: الميدالية الفضية

ريو 2016: الميدالية الذهبية

طوكيو 2020: الميدالية الذهبية

باريس 2024: الميدالية الذهبية

انتهى ** 2342

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