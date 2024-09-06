فوز ايران بذهبية الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية

وفي هذه المباراة التي جرت في باريس مساء الجمعة ، تقدمت البوسنة في الشوط الاول 25-20 الا ان ايران عادت الى اجواء المباراة وفازت في الشوط الثاني بصعوبة 30-28 ومن ثم فازت في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-16 و 25-14 .
وكانت ايران قد فازت على أوكرانيا والبرازيل وألمانيا بنتيجة 3-0 (الدور التمهيدي) وعلى مصر 3-1 (الدور نصف النهائي).
يذكر ان مشاركة ايران في دورة الألعاب البارالمبية بباريس هي العاشرة حيث تقلدت الميدالية الذهبية في 8 دورات ونالت الفضية في دورتين، كالتالي:
سيئول 1988: الميدالية الذهبية
برشلونة 1992: الميدالية الذهبية
أتلانتا 1996: الميدالية الذهبية
سيدني 2000: الميدالية الذهبية
أثينا 2004: الميدالية الفضية
بكين 2008: الميدالية الذهبية
لندن 2012: الميدالية الفضية
ريو 2016: الميدالية الذهبية
طوكيو 2020: الميدالية الذهبية
باريس 2024: الميدالية الذهبية
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