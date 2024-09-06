فوز ايران بذهبية الكرة الطائرة جلوس في الألعاب البارالمبية

وفي هذه المباراة التي جرت في باريس مساء الجمعة ، تقدمت البوسنة في الشوط الاول 25-20 الا ان ايران عادت الى اجواء المباراة وفازت في الشوط الثاني بصعوبة 30-28 ومن ثم فازت في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-16 و 25-14 .

وكانت ايران قد فازت على أوكرانيا والبرازيل وألمانيا بنتيجة 3-0 (الدور التمهيدي) وعلى مصر 3-1 (الدور نصف النهائي).

يذكر ان مشاركة ايران في دورة الألعاب البارالمبية بباريس هي العاشرة حيث تقلدت الميدالية الذهبية في 8 دورات ونالت الفضية في دورتين، كالتالي:

سيئول 1988: الميدالية الذهبية

برشلونة 1992: الميدالية الذهبية

أتلانتا 1996: الميدالية الذهبية

سيدني 2000: الميدالية الذهبية

أثينا 2004: الميدالية الفضية

بكين 2008: الميدالية الذهبية

لندن 2012: الميدالية الفضية

ريو 2016: الميدالية الذهبية

طوكيو 2020: الميدالية الذهبية

باريس 2024: الميدالية الذهبية

انتهى ** 2342