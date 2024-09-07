بارالمبياد باريس: الرباع الايراني رستمي يقتنص الذهبية في وزن 80 كغم

وتمكن رستمي من رفع 230 كغم في محاولته الأولى و 234 كغم في الثانية، و 242 كغم في الثالثة، محطما الرقمين القياسيين العالمي والاولمبي.
وفاز رباع من الصين بالميدالية الفضية ورباع من العراق بالميدالية البرونزية.
انتهى ** 2342
باريس / 7 ايلول/ سبتمبر/ارنا- تقلد الرباع الايراني روح الله رستمي الميدالية الذهبية في رفع الاثقال وزن 80 كغم بدورة الالعاب البارالمبية 2024 في باريس، محطما الرقمين العالمي والاولمبي.
وتمكن رستمي من رفع 230 كغم في محاولته الأولى و 234 كغم في الثانية، و 242 كغم في الثالثة، محطما الرقمين القياسيين العالمي والاولمبي.
وفاز رباع من الصين بالميدالية الفضية ورباع من العراق بالميدالية البرونزية.
انتهى ** 2342
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