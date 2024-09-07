بارالمبياد باريس: الرباع الايراني رستمي يقتنص الذهبية في وزن 80 كغم

وتمكن رستمي من رفع 230 كغم في محاولته الأولى و 234 كغم في الثانية، و 242 كغم في الثالثة، محطما الرقمين القياسيين العالمي والاولمبي.

وفاز رباع من الصين بالميدالية الفضية ورباع من العراق بالميدالية البرونزية.

انتهى ** 2342