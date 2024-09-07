28 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

وبحسب بيان رصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) 28 عملا مقاوما في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتضمنت عمليات المقاومة 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء وتفجير 6 عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين في 3 مواقع، وإسقاط طائرة استطلاع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة تماس، وتنظيم 3 مظاهرات.

وفي التفاصيل؛ اندلعت مواجهات تخللها إلقاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة في مدينة ومخيم جنين تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وجرت مظاهرات في مدينة طولكرم، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة عند الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية وفي بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة شرقي المدينة، تم خلالها إسقاط طائرة استطلاع للاحتلال وتفجير عبوات ناسفة بالياته.

واندلعت مواجهات خلال التصدي للمستوطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا.

وفي بيت لحم، تم التصدي للمستوطنين قرب مستوطنة “إفرات” وإلقاء زجاجات حارقة، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي الخضر وحوسان.

وفي الخليل، تم التصدي للمستوطنين قرب مستوطنة “كريات أربع” وإلقاء الحجارة باتجاههم، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب.

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