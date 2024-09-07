حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" ومواقع للاحتلال

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وعلى الاغتيال الذي اقترفه في بلدة ‏كفرا.

ونفذت المقاومة عملية استهدفت فيها مبنى يستخدمه ‏جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة"، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة ‌‌‏الإسلامية موقع "رويسة القرن" بالأسلحة ‏الصاروخية، وثكنة "زبدين" بالأسلحة ‏الصاروخية، وموقع ‏"معيان باروخ" عبر محلّقة انقضاضية، بالإضافة إلى مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في ‏"المطلة".

واستهدف حزب الله، أيضاً، التجهيزات التجسسية ‏في موقع "المطلة".

انتهى ** 2342