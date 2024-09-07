حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" ومواقع للاحتلال

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وعلى الاغتيال الذي اقترفه في بلدة كفرا.
ونفذت المقاومة عملية استهدفت فيها مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة"، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق، من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع "رويسة القرن" بالأسلحة الصاروخية، وثكنة "زبدين" بالأسلحة الصاروخية، وموقع "معيان باروخ" عبر محلّقة انقضاضية، بالإضافة إلى مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في "المطلة".
واستهدف حزب الله، أيضاً، التجهيزات التجسسية في موقع "المطلة".
انتهى ** 2342
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