٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85588734
T T
٠ Persons

سمات

حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" ومواقع للاحتلال

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ ص
رمز الخبر: 85588734
حزب الله يستهدف مستوطنتي "أبيريم" و"المنارة" ومواقع للاحتلال

طهران / 7 ايلول/ سبتمبر/ارنا- شنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - الجمعة، هجوماً جوياً عبر أسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية على تموضعات لقوات الاحتلال، في محيط مستوطنة "أبيريم"، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزة، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وعلى الاغتيال الذي اقترفه في بلدة ‏كفرا.

ونفذت المقاومة عملية استهدفت فيها مبنى يستخدمه ‏جنود الاحتلال في مستوطنة "المنارة"، مؤكدة إصابته إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة ‌‌‏الإسلامية موقع "رويسة القرن" بالأسلحة ‏الصاروخية، وثكنة "زبدين" بالأسلحة ‏الصاروخية، وموقع ‏"معيان باروخ" عبر محلّقة انقضاضية، بالإضافة إلى مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في ‏"المطلة".

واستهدف حزب الله، أيضاً، التجهيزات التجسسية ‏في موقع "المطلة".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .