بارالمبياد باريس: 22 ميدالية ملونة حصيلة ايران في ختام اليوم التاسع

طهران / 7 ايلول/سبتمبر/ارنا- بلغت حصيلة البعثة الرياضية الايرانية حتى نهاية يوم امس الجمعة وهو اليوم التاسع بدورة الالعاب البارالمبية، باريس 2024، 22 ميدالية ملونة؛ 6 ذهبية و 10 فضية و 6 برونزية، لتحل في المركز الـ 16 لغاية الان.

وجاءت ميداليات البعثة الايرانية حتى اليوم الثامن للدورة كالتالي: -الميدالية الذهبية: سارة جوانمردي (المسدس الهوائي 10 أمتار)، أمير حسين علي بور (رمي الثقل)، سعيد افروز (رمي الرمح)، روح الله رستمي (رفع الاثقال)، ياسين خسروي (رمي الثقل)، فريق الكرة الطائرة جلوس. -الميدالية الفضية: ظفر ذاكر (رمي الثقل)، برستو حبيبي (رمي المطرقة)، مهدي أولاد (رمي الثقل)، حسن باجولوند (رمي القرص)، هاجر صفر زادة (جري 400 م)، علي بيروج (رمي الرمح فئة اف 13)، ميثم بني طبا (باراجودو)، زهراء رحيمي (باراتايكواندو)، فاطمة همتي (القوس والنشاب)، فريق الزوجي المختلط هادي نوري وفاطمة همتي (القوس والنشاب)، . -الميدالية البرونزية: علي رضا بخت (باراتايكواندو)، حامد حق شناس (باراتايكواندو)، علي رضا مختاري (رمي الثقل)، علي اصغر جوانمردي (رمي الثقل)، محمد رضا عرب عامري (القوس والنشاب)، محسن بختيار (رفع الاثقال). وتاتي الصين في الصدارة بـ 186 ميدالية (82 ذهبية و 63 فضية و 41 برونزية) وبعدها بريطانيا بـ 100 ميدالية (42 ذهبية و 34 فضية و 24 برونزية) ومن ثم اميركا بـ 86 ميدالية (31 ذهبية و 36 فضية و 19 برونزية). انتهى ** 2342