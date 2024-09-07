شاب ايراني يخترع صمام صناعي ثلاثي الاتجاهات

وفي مقابلة مع ارنا، صرح المخترع الشاب الايراني " احمد يازرلو " ،وهو من مواليد 1994 حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ولفائز عام 2009 بالجائزة الاولى في مسابقات مطاردة الخطوط الذكية للروبوتات في ايران، بأنه كان مهتما بمجال الاختراع والابتكار منذ صغره وعندما التحق بشركة مقاولات تعرف على جميع أنواع الصمامات وتركيبها وتشغيلها، واصبح على دراية باحتياجات ومشاكل خطوط نقل المياه وتمكن من تسجيل ثلاث براءات اختراع (نظام ضخ ونقل السوائل بالهواء المضغوط، صمام التحكم في المستوى المتكامل و صمام صناعي ثلاثي الاتجاهات.

اختراع صمام صناعي ثلاثي الاتجاهات

وعن اختراعه صمام صناعي ثلاثي الاتجاهات، اوضح يازرلو بأن الصمامات والتوصيلات المستخدمة في مرافق ضخ المياه والنفط باهظة الثمن بسبب نوع المادة وضغط العمل والاستخدام، في حين أن عدم العمل بشكل صحيح يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للمرافق والخطوط.

وتعمق المخترع الايراني في شرح وتوضيح انواع الصمامات وحالات استخدامها والمشاكل التي تواجه المرافق والمنشآت ومنها كسر خطوط الأنابيب،إزاحة المضخات الكهربائية، وإتلاف بنيتها الميكانيكية والكهربائية، لافتا الى ان اكثر من 80% يتم استخدام الصمامات ذات الاتجاه الواحد وصمامات الإغلاق في عمليات التدفق بالمنشآت والمرافق .

واكد يازرلو على انه في الاختراع الحالي، يتم استخدام مزيج من أفضل أداء للصمامات في الصمام الصناعي ثلاثي الاتجاهات،ويعتبر هذا المنتج واحدا من أفضل آليات ووظائف الصمامات ذات الاتجاه الواحد (آلية وظيفة الصمام الزنبركي أحادي الاتجاه)،كما انه وفي نفس الوقت يحتوي على صمام تشغيل/إيقاف وتحكم تدفق العمليات ( الية الصمام الكروي او صمام الكرة الارضية).علاوة على ذلك، فإن هذا الصمام ثلاثي الاتجاهات يتمتع بأقل انخفاض في الضغط ويمكن تركيبه أفقيا وعموديا في النظام.

اختراع عملي في العديد من المجالات

ولفت المخترع الايراني الى ان تصميم هذا الاختراع جاء بهدف تقليل تكلفة شراء الصمامات (صمام التشغيل/الإيقاف، صمام التحكم، الصمام أحادي الاتجاه) وتقليل تكلفة بناء المحطات، موضحا بانه مناسب للاستخدام في المجال الفني للهندسة المدنية والمياه والصرف الصحي والميكانيكا والهيدروليكا.

كما انه يمكن استخدامه غالبا في مرافق المياه والصرف الصحي والنفط والبتروكيماويات والشقق السكنية ومرافق البناء والزراعة وفي آبار المياه ومحطات الضخ وخطوط نقل السوائل وبيوت المحركات عن طريق توفير تكاليف التصميم والبناء والتنفيذ ، مضيفا بأن هذا التصميم ليس له أمثلة محلية وأجنبية.

براءة اختراع و جوائز عالمية في الاختراع والابتكار

وصرح يازرلو بأنه تمت الموافقة على هذا التصميم من قبل لجنة التحكيم وحاليا اصبح في طور التسجيل الإداري لاستلام براءة اختراعه من قبل مديرية براءات الاختراع في ايران، مشيرا الى ان هذا الاختراع هو في مرحلة النموذج الأولي وهو يعمل بكامل طاقته وجاهز للاستخدام، وحث الجهات المعنية على استخدام هذا الاختراع من أجل تقليل تكلفة عملياتهم قدر الإمكان.

كما افاد المخترع الاشاب الايراني ، الذي هو عضو الفريق الوطني للاختراعات في إيران، انه مؤخرا حصل على لقب مخترع و اصبح عضوا في جمعية المخترعين INV، كما حصل على المركز الثاني في المسابقة العالمية للاختراع والابتكار بسويسرا باختراعه صمام أحادي الاتجاه وصمام إغلاق.

هذا وقد حصل يازرلو حتى الآن على ميدالية فضية وجائزة خاصة وكأس في مسابقة Technofest العالمية للاختراع والابتكار في تركيا، وحصل على 3 مراكز ثانية في المسابقة العالمية للاختراع والابتكار في سويسرا.

انتهى**ر.م