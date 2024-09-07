استشهاد 8 فلسطينيين في استهداف مدرسة حليمة السعدية بغزة

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين، في استهداف إسرائيلي لخيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وطالت انفجارات ضخمة حي الزيتون؛ نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات إسرائيلية في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات إسرائيلية منزلًا في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات.

وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.

الى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 33 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

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