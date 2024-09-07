فريق الطلاب الإيراني يتألق في اولمبياد المعلوماتية الدولي

وفي هذه المسابقة التي أقيمت بمدينة الإسكندرية بمصر، حصل كل من الطلاب الايرانيين أمير علي عسكري على الميدالية الذهبية، أمير حسين فرخندة فر وأمير رضا درستي على الميدالية الفضية، وبارسا فرج بور على الميدالية البرونزية.

واحتلت فرق الصين وأمريكا وبولندا المراكز من الأول إالى الثالث على التوالي في هذه المسابقة.

ونظرا للتأخير في اصدار التأشيرات، شارك فريق الطلاب الايراني عبر الانترنت في اولمبياد المعلوماتية الدولي الـ36 والذي اقيم بمصر.

هذا وقد انطلقت فعاليات اولمبياد المعلوماتية الدولي الـ36 في الاول من ايلول /سبتمبر بمشاركة مئات الطلاب من 96 دولة في الإسكندرية بمصر ، وسيختتم فعالياته يوم غد الاحد 8 ايلول/سبتمبر.

يشار الى انه تم تنظيم هذا الحدث العلمي من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الرياضة والشباب ومكتبة الإسكندرية.

يعد اولمبياد المعلوماتية الدولي (International Olympiad in Informatics) من أعرق مسابقات البرمجة التنافسية السنوية لطلاب المدارس الثانوية ويركز أكثر من أي شيء آخر على تعزيز مهارات حل المشكلات لدى الطلاب ويهدف الى توسيع علوم المعلوماتية على مستوى طلاب المدارس الثانوية.

كما يعتبر ثاني أكبر أولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات العالمي من حيث عدد الدول المشاركة، و عقد أول IOI في عام 1989 في برافيتس ،بلغاريا.

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درخشش تیم دانش‌آموزی ایران در المپیاد جهانی کامپیوتر

تهران- ایرنا- تیم دانش آموزی ایران در سی و ششمین دوره المپیاد جهانی کامپیوتر با کسب یک نشان طلا، ۲ نشان نقره و یک نشان برنز موفق به کسب رتبه نهم تیمی شد.

به گزارش ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، در این رقابت‌ها که در شهر اسکندریه مصر برگزار شد، امیرعلی عسگری موفق به کسب نشان طلا، امیرحسین فرخنده‌فر و امیررضا درستی موفق به کسب نشان نقره، و پارسا فرج پور موفق به کسب نشان برنز شدند.

در این رقابت‌ها تیم‌های چین، آمریکا و لهستان در رتبه‌های اول تا سوم ایستادند؛ با توجه به تاخیر در صدور روادید، تیم ایران در این مسابقات به صورت برخط شرکت کرده بود.

به گزارش ایرنا، سی و ششمین دوره المپیاد بین‌المللی کامپیوتر از یکم سپتامبر (11 شهریور) با شرکت صدها دانش‌آموز از ۹۶ کشور جهان در شهر اسکندریه مصر برگزار آغاز شده است و فردا - 18 شهریور - پایان می یابد.

این رویداد علمی توسط آکادمی عرب برای علم، فناوری و حمل و نقل دریایی در اسکندریه و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان و کتابخانه اسکندریه برگزار شده است.

المپیاد کامپیوتر یکی از مفهومی‌ترین المپیادها است و بیشتر از هرچیزی روی تقویت مهارت حل مسئله در دانش‌آموزان تاکید دارد. المپیاد کامپیوتر بعد از ریاضی، پرطرفدارترین المپیاد دانش آموزی به‌شمار می‌رود و هدفش گسترش علوم کامپیوتر در سطح دانش‌آموزان دبیرستانی است.