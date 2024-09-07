٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ ص
رمز الخبر: 85589132
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journalistزهراء ناظمي

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اللواء سلامي: خطوط الشحن الأكثر أمانًا متعلقة بالسفن التي يرفرف علم إيران فوقها

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ ص
رمز الخبر: 85589132
اللواء سلامي: خطوط الشحن الأكثر أمانًا متعلقة بالسفن التي يرفرف علم إيران فوقها

طهران/ 7 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي":اليوم، يرفرف علم إيران فوق سفننا، وخطوط الشحن لدينا أكثر أمانًا من خطوط أي قوة أو دولة أخرى في العالم.

وقال اللواء سلامي اليوم السبت، خلال تفقد رئيس الجمهورية لمقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمار: لقد ضرب الكيان الصهيوني 14 سفينة من سفننا في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​حتى لا نتمكن من تصدير النفط. كما ضربنا 12 سفينة من سفنهم، وعندما ضربنا السفينة الخامسة رفعوا أيديهم لوقف معركة السفن.

وأضاف: كنا نمر بأزمة حادة، فقد اغتيل القائد سليماني، وتحطمت الطائرة الأوكرانية، وظهر فيروس كورونا، وكانوا يطبقون العقوبات الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن ويحاولون عزلنا، كان علينا كحرس الثورة الإسلامية إنشاء عملية ردع وحاجز؛ وفي المعارك البحرية أمنا الخطوط الملاحية، وكسر الحظر من حيث التنفيذ، وعالجنا الناس في كورونا، وصنعنا اللقاحات، ووفرنا كل الإمكانيات للعلاج.

وصرح: لم يتم إبطاء أي من الخطط الوطنية الضخمة الـ 380 التي يتم تنفيذها اليوم، حتى العجلات، كنا نكبح ظاهرة الحرمان من الخارج أيضًا؛ وإذا استمر الإرهاب، فإن نقطة مركزيته كانت إيران. تمكنا من إغلاق جميع الطرق التي فتحها العدو. واليوم، خطوط الشحن الأكثر أمانًا متعلق بالسفن التي يرفع عليها العلم الإيراني.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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