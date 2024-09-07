القوات الايرانية المسلحة تتألق في الاولمبياد العسكري الطلابي الدولي

تم استقبال بعثة القوات الايرانية المسلحة المشاركة في الاولمبياد العسكري الطلابي الدولي تحت اسم "بعثة الأربعين الحسيني (ع) الرياضية" من قبل المسؤوليين الرياضيين في القوات المسلحة وقيادة الجيش والامن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد اختتام مشاركتها بإحرازها 9 ميداليات ملونة وثلاثة كؤوس في هذه المنافسات.

أقيمت مسابقات الاولمبياد العسکري الـ4 للطلاب العسكريين ( CISM) في كاراكاس بفنزويلا في الفترة من 16 الى 23 آب/ أغسطس في التخصصات الرياضية الثلاثة وهي التوجيه وألعاب القوى(المضمار والميدان) والرماية.

وترأس البعثة الايرانية العميد "حبيب الله جان نثاري" والتي ضمت الدورات التوجيهية بإشراف ومسؤولية جامعة الفارابي للعلوم والتكنولوجيا،وفريق ألعاب القوى بإشراف ومسؤولية جامعة الشهيد ستاري للطيران،وفريق الرماية بإشراف ومسؤولية جامعة الإمام الحسن المجتبى (ع) للضباط وتدريب الشرطة ورجال الامن.

وحصلت البعثة الايرانية المكونة من 34 عضوا، والتي تنافست مع 8 دول في ثلاثة تخصصات، على 3 كؤوس و اجمالي 9 ميداليات منها ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات .

وقد حصدت البعثة العسكرية الرياضية الايرانية في منافسات المضمار والميدان 4 ميداليات ملونة منها ذهبيتين فاز بهما " علي صفري" في سباق 10 الاف متر وفي سباق 5 الاف متر ، وفضية فاز بها "علي سعادت مهر" في سباق 800 متر و برونزية فاز بها ايضا "علي سعادت مهر" في سباق 1500 متر.

بينما حازت البعثة الايرانية على الميداليات الاربعة الاخرى عن فئة الرماية؛ أربع برونزيات (مسدس فردي/ بندقية فردي) وواحدة فضية للفريق.

يشار الى ان نائب التدريب البدني في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العقيد "سيروس رضائي" كان نائبا لـ"بعثة الأربعين الحسيني (ع) الرياضية".

بينما ترأس لجان التوجيه والرماية ومسابقات المضمار والميدان كل من العقيد "حامد بهراد" من جامعة الإمام الحسن المجتبى (ع) للضباط وتدريب الشرطة ورجال الامن،العقيد "محسن علمي" من جامعة الفارابي للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقدم "خداكرم خزايي" من جامعة الشهيد ستاري لعلوم الطيران والتكنولوجيا التابعة لجيش الجمهورية

الإسلامية الإيرانية.

انتهى**ر.م