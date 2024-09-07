مصور "وکالة إرنا" یفوز بجائزة مهرجان "طبيعتنا" في المجر

وحصل "محمد محبي بور"على جائزة الثعلب الذهبي في مهرجان طبيعتنا في المجر.

جائزة صورة "طبيعتنا" هي مسابقة سنوية تعرض صور الطبيعة من جميع أنحاء العالم.

وشاركت في هذه المسابقة 2000 صورة لـ 187 مصوراً من 41 دولة وقامت لجنة التحكيم المكونة من خبراء بارزين في مجال البيئة والتصوير الفوتوغرافي بمناقشة ومراجعة جميع الأعمال بناءً على جودة الفن والتصوير الفوتوغرافي ومراعاة مسألة مستقبل الطبيعة وقاموا باختيار الفائزين في أقسام مختلفة.

وحصل محبي على جائزة الثعلب الذهبي في هذا المهرجان عن صورة "الموت المرير للطيور" في جزيرة ميانكاله شمال ايران.

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