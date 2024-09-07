مسؤول : الاجراءات متواصلة لإبرام اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران وافغانستان

جاء ذلك في تصريح ادلى به "محمد خاكي" رئيس الغرفة التجارية بمحافظة لرستان، خلال ندوة افتراضية مشتركة عقدت في مدينة "خرم اباد" (مركز المحافظة) بحضور رجال الاعمال الايرانيين ونظرائهم الافغان.

واعتبر خاكي، ان توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، رهن باقامة المؤتمرات والندوات المشتركة للتعرف على طاقات بعضهما الاخر، ومن ثم توفير الظروف لمزيد من التعاون الثنائي.

كما نوه الى اهمية "اتفاق تشابهار" من حيث الطاقات المناسبة التي يوفرها بمختلف المجالات الحدودية والرسمية وتحديد اولويات التعاون الاقتصادي بين ايران مع دول الجوار ولاسيما افغانستان.

انتهى ** ح ع