٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85589477
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مسؤول : الاجراءات متواصلة لإبرام اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران وافغانستان

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٢٢ م
رمز الخبر: 85589477
مسؤول : الاجراءات متواصلة لإبرام اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران وافغانستان

خرم اباد / 7 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال رئيس غرفة التجارية الايرانية بمحافظة لرستان (غربي البلاد)، ان اتفاق التجارة التفضيلية بين ايران وافغانستان دخل قيد التشاور والتنظيم؛ متطلعا الى حسم هذا الاتفاق وتحديد التعريفات الجمركية لرجال اعمال البلدين في اسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "محمد خاكي" رئيس الغرفة التجارية بمحافظة لرستان، خلال ندوة افتراضية مشتركة عقدت في مدينة "خرم اباد" (مركز المحافظة) بحضور رجال الاعمال الايرانيين ونظرائهم الافغان.

واعتبر خاكي، ان توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، رهن باقامة المؤتمرات والندوات المشتركة للتعرف على طاقات بعضهما الاخر، ومن ثم توفير الظروف لمزيد من التعاون الثنائي.

كما نوه الى اهمية "اتفاق تشابهار" من حيث الطاقات المناسبة التي يوفرها بمختلف المجالات الحدودية والرسمية وتحديد اولويات التعاون الاقتصادي بين ايران مع دول الجوار ولاسيما افغانستان.

انتهى ** ح ع

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