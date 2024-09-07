٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85589568
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الرئيس بزشكيان يهنئ بيوم الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٤٦ م
رمز الخبر: 85589568
الرئيس بزشكيان يهنئ بيوم الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

طهران / 7 ايلول / سبتمبر / ارنا – بعث رئيس الجمهورية الاسلامية "مسعود بزشكيان"، رسالة تهنئة الى نظيره الطاجيكي "امام علي رحمان"، بمناسبة حلول ذكرى يوم الاستقلال في هذا البلد.

وفيما نوه باللغة المشتركة بين ايران وطاجيكستان، كتب الرئيس بزشكيان لـ "رحمان" : ان توسيع العلاقات والتعاون مع دول المنطقة ولاسيما جمهورية طاجيكستان، من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة في جمهورية ايران الاسلامية، وانني على يقين بان العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتي تخدم مصالح الشعبين، ستشهد نموا اكثر من اي وقت مضى.

وفي الختام، دعا الرئيس الايراني، الباري عز وجل ان يمنّ على نظيره الطاجيكي بدوام السلامة والموفقية، وعلى شعب هذا البلد، بمزيد من الرقي والشموخ.

انتهى ** ح ع

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