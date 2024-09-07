الرئيس بزشكيان يهنئ بيوم الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

وفيما نوه باللغة المشتركة بين ايران وطاجيكستان، كتب الرئيس بزشكيان لـ "رحمان" : ان توسيع العلاقات والتعاون مع دول المنطقة ولاسيما جمهورية طاجيكستان، من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة في جمهورية ايران الاسلامية، وانني على يقين بان العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والتي تخدم مصالح الشعبين، ستشهد نموا اكثر من اي وقت مضى.

وفي الختام، دعا الرئيس الايراني، الباري عز وجل ان يمنّ على نظيره الطاجيكي بدوام السلامة والموفقية، وعلى شعب هذا البلد، بمزيد من الرقي والشموخ.

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