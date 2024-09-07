رئيس الجمهورية يتفقد جامعة القيادة واركان الجيش الايراني

وافادت ارنا، ان الرئيس بزشكيان التقى خلال هذه الزيارة، عددا من القادة العسكريين لدى جيش الجمهورية الاسلامية، كما تفقد الاقسام المتفرقة في جامعة القيادة وهيئة الاركان (دافوس).

واطلع رئيس الجمهورية، من خلال مباحثاته مع عدد من قادة الجيش، على احدث الانجازات والطاقات التي تزخر بها هذه القوة المسلحة الايرانية؛ وبما يشمل : وحدة الطيران المسير، والاستشراف الاستخباراتي وقدرات الاكتفاء الذاتي، والجهوزيات العملاية وتموقع الجيش باقتدار على الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد، وتواجده في المياه الدولية.

وفي تصريح له بالمناسبة، رحب القائد العام للجيش الايراني "اللواء السيد رحيم موسوي" بالرئيس بزشكيان في جامعة القيادة والاركان، كما قدم نبذة عن اهم الستراتيجيات المتبعة من قبل الجيش بهدف تعزيز الاقتدار الوطني.

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