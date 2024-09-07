عراقجي : الحكومة والشعب اليمنيين برهنا على دعمهم للشعب الفلسطيني المظلوم

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت، اليوم السبت، بين وزير الخارجية الايراني ونظيره اليمني "جمال عامر"؛ حيث هنأ الاخير، عراقجي لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واذ نوه بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين طهران وصنعاء، تطرق عامر الى التصعيد الراهن في المنطقة والهجمات العسكرية الامريكية والبريطانية على اليمن؛ مؤكدا على استمرار اليمن في موقفه الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم.

وعلى الصعيد الثنائي، اكد وزير خارجية اليمن على اهمية المستندات والتوافقات المبرمة بين طهران وصنعاء، كما تطلع الى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية.

في المقابل، ثمن وزير الخارجية رسالة التهنئة التي تلقاها من نظيره اليمني، كما هنأ بدوره بمناسبة تولي "جمال عامر" حقيبة الخارجية في الحكومة اليمنية.

وقال عراقجي خلال حديثه الهاتفي مع عامر : ان العلاقات بين طهران وصنعاء واستمرار المشاورات الثنائية الهادفة الى دعم الامن الاقليمي، يحظى باهمية كثيرة.

وفي الختام، دعا وزير الخارجية الايراني، نظيره اليمني للقيام بزيارة الجمهورية الاسلامة، واجراء مباحثات مشتركة حول القضايا التي تهم البلدين وبما يمشل المجالات الثنائية والاقليمية.

انتهى ** ح ع