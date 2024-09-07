قاليباف يهنئ لمناسبة عيد الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

وافادت ارنا، ان قاليباف اكد عبر رسالتي التهنئة الى امام علي وذاكر زادة، على الدور المؤثر للتعامل البرلماني في توسيع وتعميق العلاقات بين ايران وطاجيكستان؛ كما تطلع الى نمو "الاواصر العريقة والقائمة على المودة بين الشعبين الايراني والطاجيكي العظيمين، وذلك انطلاقا من الطاقات المتوفرة وبما يخدم المصالح الوطنية المشتركة بجميع المجالات".

وفي الختام، دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الباري عز وجل، ان يمن بالموفقية والسلامة على رئيسي مجلسي النواب والوطني الطاجيكيين، وعلى شعب هذا البلد بالرقي والازدهار.

انتهى ** ح ع