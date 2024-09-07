٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85589653
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قاليباف يهنئ لمناسبة عيد الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85589653
قاليباف يهنئ لمناسبة عيد الاستقلال في جمهورية طاجيكستان

طهران / 7 ايلول / سبتمبر / ارنا – بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، رسالتين الى كل من رئيس مجلس النواب "محمد طائر ذاكر زادة"، ورئيس المجلس الوطني "رستم امام علي" الطاجيكيين، مهنئا اياهما بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 33 في هذا البلد.

وافادت ارنا، ان قاليباف اكد عبر رسالتي التهنئة الى امام علي وذاكر زادة، على الدور المؤثر للتعامل البرلماني في توسيع وتعميق العلاقات بين ايران وطاجيكستان؛ كما تطلع الى نمو "الاواصر العريقة والقائمة على المودة بين الشعبين الايراني والطاجيكي العظيمين، وذلك انطلاقا من الطاقات المتوفرة وبما يخدم المصالح الوطنية المشتركة بجميع المجالات".

وفي الختام، دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الباري عز وجل، ان يمن بالموفقية والسلامة على رئيسي مجلسي النواب والوطني الطاجيكيين، وعلى شعب هذا البلد بالرقي والازدهار.

انتهى ** ح ع

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