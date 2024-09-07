وزير الدفاع اليمني : الرد آتٍ ولا تراجع عن مساندة غزة

وقال العاطفي، خلال فعالية لوزارة الدفاع اليمنية اليوم السبت احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف : سنقابل الجنون الصهيوني بالبأس اليماني الذي ذاقوا مرارته في البحار؛ مؤكدا على، ان “اليمن تَحرَّك في مسار التحرير والاستقلال ولن يقبل بأي تبعية أو هيمنة أجنبية، ولن يكون حديقة خلفية لأي نظام إقليمي أو وصاية دولية”.

وتابع : الثروة الوطنية هي موارد سيادية ولن نسمح بإهدارها أو الفساد بها أو تجاهل استثمارها، بما يخدم المصالح العليا لليمن كافة.

وختم وزير الدفاع اليمني بقوله : لن نسمح لأي تهديد يزعزع استقرار وأمن بلدنا ولن نقبل ببقاء أي قوات أجنبية في أرضنا وجزرنا.

انتهى ** ح ع