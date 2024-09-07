٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85589816
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ايران تحصد ميدالية ذهبية وبرونزيتين في بطولة العالم للشباب بالمصارعة الحرة

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ ص
رمز الخبر: 85589816
ايران تحصد ميدالية ذهبية وبرونزيتين في بطولة العالم للشباب بالمصارعة الحرة

طهران / 8 ايلول/سبتمبر/ارنا- تمكن منتخب شباب ايران بالمصارعة الحرة من حصد ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين برونزيتين في الاوزان الخمسة الاولى من بطولة العالم للشباب الجارية في مدينة بونتي فيدرا باسبانيا.

وحصد الذهبية علي خرّم دل في وزن 65 كغم، اثر فوزه يوم السبت على ماكوتو هوسوكاوا من اليابان بنتيجة 10-2 .

وفي وزن 70 كغم احرز علي كرم بور الميدالية البرونزية اثر فوزه على جوجا أوتيناشفيلي من جورجيا 9-4 .

وفي وزن 79 كغم نال مهدي يوسفي الميدالية البرونزية اثر فوزه على أميت من الهند بنتيجة 13-2 .

وفي سائر المنافسات تاهل الى النهائي كل من ابراهيم خواري في وزن 61 كغم وعلي رضائي في وزن 74 كغم وامير رضا معصومي في وزن 125 كغم، فيما يخوض ابوالفضل رحماني المنافسة على الميدالية البرونزية في وزن 86 كغم كما ان الفرصة متوفرة امام امير رضا دليري للتنافس على الميدالية البرونزية فيما لو فاز في نزال يسبق ذلك.

انتهى ** 2342

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