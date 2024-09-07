ايران تحصد ميدالية ذهبية وبرونزيتين في بطولة العالم للشباب بالمصارعة الحرة

وحصد الذهبية علي خرّم دل في وزن 65 كغم، اثر فوزه يوم السبت على ماكوتو هوسوكاوا من اليابان بنتيجة 10-2 .

وفي وزن 70 كغم احرز علي كرم بور الميدالية البرونزية اثر فوزه على جوجا أوتيناشفيلي من جورجيا 9-4 .

وفي وزن 79 كغم نال مهدي يوسفي الميدالية البرونزية اثر فوزه على أميت من الهند بنتيجة 13-2 .

وفي سائر المنافسات تاهل الى النهائي كل من ابراهيم خواري في وزن 61 كغم وعلي رضائي في وزن 74 كغم وامير رضا معصومي في وزن 125 كغم، فيما يخوض ابوالفضل رحماني المنافسة على الميدالية البرونزية في وزن 86 كغم كما ان الفرصة متوفرة امام امير رضا دليري للتنافس على الميدالية البرونزية فيما لو فاز في نزال يسبق ذلك.

انتهى ** 2342