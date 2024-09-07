جامعة القيادة والاركان الايرانية مستعدة لتدريب ضباط الدول الصديقة

وقال العميد ولي وند زماني في تصريح له مساء السبت خلال زيارة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان للجامعة، بعد الترحيب بقدومه: ان هذه الجامعة تعد من أقدم الجامعات في البلاد، اذ تأسست عام 1933، ومهمتها تدريب ضباط القوات المسلحة على تخطيط وقيادة الوحدات العسكرية من لواء فما فوق، لإعدادهم للتعامل مع التهديدات الخارجية.

وأضاف: إن التواجد الفعال لأساتذة هذه الجامعة في جبهات الحرب في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) حقق إنجازات باهرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على اقتراح الشهيد صياد شيرازي، تولت الجامعة بالإضافة إلى تخطيط العمليات في فترة الدفاع المقدس، اقامة دورات تدريبية مكثفة وقصيرة المدى وتشكيل مركز تدريب لتدريب ضباط وقادة الجيش وإعدادهم للتواجد العلمي في الجبهات.

وقال قائد جامعة القيادة والأركان للجيش: إن طلاب هذه الجامعة، ومن خلال الذهاب إلى أقصى نقاط البلاد على شكل مجموعات، أصبحوا على دراية بجميع أنواع التهديدات الإقليمية والخارجية في الحدود ومحاور المواصلات، وتأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على خططهم وخطط اعدائهم.

وقال: ان الجامعة اجرت في العام الدراسي الماضي تمرينين مشتركين على الخريطة بمشاركة دول محور المقاومة (العراق وسوريا) وأيضاً مع جمهورية أذربيجان.

ولفت الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) لتطوير هذه الجامعة وقال: ان الجامعة بايجادها البنى التحتية للأجهزة والبرمجيات وبوجود أساتذة كفوئين في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية، على استعداد لتنفيذ الاوامر الصادرة من الجهات العليا وتدريب كبار ضباط جيش جمهورية إيران الإسلامية والقوات المسلحة الأخرى وطلاب الدول الصديقة وذات التوجهات المشتركة مع ايران على التعامل مع أي تهديدات إقليمية ودولية.

انتهى ** 2342