حزب الله يستهدف مقر الاستخبارات الرئيسية للاحتلال في قاعدة "‏ميشار"

وكذلك، قصفت المقاومة الإسلامية مقرّ الاستخبارات الرئيسية في قاعدة "‏ميشار"، بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأعلنت المقاومة تصدي وحدة الدفاع الجوي، لمسيّرة إسرائيلية من نوع ‏"هيرون"، بصاروخ أرض – جو، في أجواء منطقة البقاع.

وفي بيان، أكّدت المقاومة أنّها تمكنت من منع المسيّرة الإسرائيلية من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.‏

كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ‏بالأسلحة المناسبة، وحققت إصابات مباشرة فيه.

وفي وقتٍ سابق من يوم السبت، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام"، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف مواقع "المرج" و"الراهب" و"حدب يارون" بقذائف ‏المدفعية، وحققت إصابات مباشرة فيهم.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏مستوطنة "منوت"، بالأسلحة الصاروخية، وأكّدت أنّ هذا الاستهداف جاء رداً على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً ‏على بلدة كونين".

وصباح السبت، ردّ حزب الله على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة فرون، التي استهدفها بسلسلة من الغارات مساء الجمعة، وذلك عبر قصفه قاعدة "جبل نيريا" (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وفي السياق نفسه، أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابات ‏مباشرة فيه.

وأكّدت السرايا أن الاستهداف جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد ودفاعاً عن لبنان وشعبه، كذلك، تعهدت ‏بمواصلة المقاومة حتى النصر ‏والتحرير.

انتهى ** 2342