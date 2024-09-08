٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85589915
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750 ألف متظاهر في" إسرائيل" للمطالبة باتفاق مع حماس

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٥٩ ص
رمز الخبر: 85589915
750 ألف متظاهر في" إسرائيل" للمطالبة باتفاق مع حماس

طهران / 8 ايلول/سبتمبر/ارنا-خرجت امس السبت مظاهرات حاشدة في عدد من مدن فلسطين المحتلة للمطالبة بإيقاف الحرب وصفقة تبادل للأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن نصف مليون متظاهر يشاركون في مظاهرة تل أبيب، بينما يشارك أكثر من 250 ألفا في باقي أنحاء "إسرائيل" وهي بذلك تعتبر "أضخم مظاهرات في تاريخ إسرائيل"، وفق الهيئة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بخروج مظاهرة حاشدة مساء امس السبت في وسط تل أبيب تطالب بالضغط على نتنياهو وحكومته من أجل إبرام صفقة تبادل.

ويتم تنظيم المظاهرات تحت عنوان "أوقفوا وشلوا العالم – كفى إهمالهم هناك!"وطالب المحتجون بسرعة إبرام صفقة تبادل، كما انتقدوا موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الصفقة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وأضافت أن مسيرة أخرى يشارك فيها الآلاف خرجت في مدينة حيفا للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس".

انتهی**1426

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