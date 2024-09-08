الأونروا: إغلاق 200 مدرسة منذ بدء الحرب على قطاع غزة

وأشارت المنظمة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، إلى أنه في بعض هذه المدارس، تعمل فرق أونروا على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تعرض أكثر من نصف مرافق أونروا للقصف وغالبيتها العظمى مدارس، وفقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، موضحة أن بعضها دمر بالكامل وهي خارج الخدمة.

وكانت وكالة أونروا أعلنت في وقت سابق، إن 76 بالمائة من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجدداً.

وحرم العدوان الإسرائيلي الواسع 39 ألف طالب ثانوية عامة من القطاع من التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الماضي.

وأدت الحرب لاستشهاد أكثر من 10 آلاف طالب، فيما استشهد 400 معلم و150 من كوادر الجامعات. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حُرم أكثر من 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم.

وبدعم أميركي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل "إسرائيل" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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