٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85590205
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4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال لمخيم جباليا

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م
رمز الخبر: 85590205
4 شهداء من عائلة واحدة جراء قصف الاحتلال لمخيم جباليا

طهران/ 8 ايلول/سبتمبر/ارنا- استشهد 4 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل معا الاخباریة باستشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة، إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 فلسطيني وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

انتهی**1426

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