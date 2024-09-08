٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣١ م
رمز الخبر: 85590226
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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رباع ايراني يحطم رقما قياسيا ويتقلد الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال البارالمبية بباريس 2024

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٣١ م
رمز الخبر: 85590226
رباع ايراني يحطم رقما قياسيا ويتقلد الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال البارالمبية بباريس 2024

باريس/8 ايلول/سبتمبر/ارنا- فاز الرباع الايراني علي اكبر غريب شاهي بالميدالية الذهبية عن فئة 107 كلغ في مسابقة رفع الأثقال البارالمبية بباريس 2024 بعد ان حطم الرقم القياسي العالمي لهذه الفئة.

وفي اليوم العاشر من الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية بباريس،واجه الرباع الايراني علي أكبر غريب شاهي عن فئة 107 كلغ في مسابقة رفع الأثقال منافسين من الإمارات والبرازيل وماليزيا وأمريكا واليابان والمكسيك وأوزبكستان ومنغوليا.

وتألق غريب شاهي، الحائز على 4 بطولات عالمية وذهبية واحدة في الألعاب الآسيوية،ايضا في منافسات رفع الاثقال البارالمبية بباريس 2024 محطما الرقم القياسي مرتين حين نجح في رفع وزن 247 كلغ ومن ثم وزن 252 كلغ ليسجل الرقم العالمي الجديد (252 كلغ) باسمه.

بينما حصل الرباع المنغولي على الميدالية الفضية وذهبت الميدالية البرونزية لممثل المكسيك عن هذه الفئة.

وبذلك،اكتسبت البعثة الرياضية الايرانية حتى الان ميداليتها الـ7 في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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