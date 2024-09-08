رباع ايراني يحطم رقما قياسيا ويتقلد الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال البارالمبية بباريس 2024

وفي اليوم العاشر من الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية بباريس،واجه الرباع الايراني علي أكبر غريب شاهي عن فئة 107 كلغ في مسابقة رفع الأثقال منافسين من الإمارات والبرازيل وماليزيا وأمريكا واليابان والمكسيك وأوزبكستان ومنغوليا.

وتألق غريب شاهي، الحائز على 4 بطولات عالمية وذهبية واحدة في الألعاب الآسيوية،ايضا في منافسات رفع الاثقال البارالمبية بباريس 2024 محطما الرقم القياسي مرتين حين نجح في رفع وزن 247 كلغ ومن ثم وزن 252 كلغ ليسجل الرقم العالمي الجديد (252 كلغ) باسمه.

بينما حصل الرباع المنغولي على الميدالية الفضية وذهبت الميدالية البرونزية لممثل المكسيك عن هذه الفئة.

وبذلك،اكتسبت البعثة الرياضية الايرانية حتى الان ميداليتها الـ7 في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

انتهى**ر.م