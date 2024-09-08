٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85590228
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مسؤول: التبادل التجاري غير النفطي بين إيران ودول منظمة التعاون الإسلامي حقق 26.7 مليار دولار

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٦ م
رمز الخبر: 85590228
مسؤول: التبادل التجاري غير النفطي بين إيران ودول منظمة التعاون الإسلامي حقق 26.7 مليار دولار

طهران/ 8 أيلول/ سبتمبر/إرنا- قال مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية "محمد رضواني فر"، إن قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت في غضون الأشهر الخمسة الماضية، نموا بواقع 15 في المائة لتبلغ 26 مليارا و7 ملايين دولار.

وأوضح رضواني فر في تصريح له، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الأشهر الخمسة الاخيرة، 42.3 مليون طنا وبما يشير إلى زيادة بواقع 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال إن من إجمالي الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية مع 56 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، تم تخصيص 33.6 مليون طن بقيمة 13.5 مليار دولار.

وتابع: إنه ارتفعت صادرات البلاد غير النفطية إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 8 بالمائة وزنا و16 بالمائة من قيمة خلال 5 أشهر من العام الجاري.

وصرح أنه دخل إلى البلاد 8.7 مليون طن من البضائع بقيمة 13.2 مليار دولار من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي نمت بنسبة 18 بالمائة وزنا و15 بالمائة من قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.

وأضاف: من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أعلى حجم للمعاملات التجارية غير النفطية لإيران كان مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان وعمان بقيمة 24 مليار دولار. 

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