رئيس النيابة العامة : زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير انكشف أمام الجميع

واضاف حجة الإسلام موحدي ازاد، اليوم الأحد : رأينا أنه رغم التحرك والمتابعة من قبل الجهات المعنية في هذه المسابقات إلا أنه لم يتم إعادة الميدالية الذهبية لهذا اللاعب وانتهاك حقه.

وتابع رئيس النيابة العامة : ينبغي أن نعلم أن أهمية العمل الكبير الذي قام به هذا الرياضي وصلت إلى مسامع العالم، وللمرة الألف تبين زيف ادعاء المطالبين الغربيين بحرية التعبير أمام الجميع.

وحصل بيت سياح على الميدالية الذهبية برمية 47.64 مترا محطما الرقم القياسي البارالمبي.

وبينما كانت هذه هي الميدالية الذهبية السابعة لقافلة إيران في أولمبياد باريس للمعاقين، الا ان الميدالية تم سحبها من "بيت سياح" بسبب استخدام علم غيررسمي لاظهار فرحته.

انتهى ** 3269