نائب وزير الداخلية العماني: إيران مكان آمن للمستثمرين العمانيين

وقال الحجري، اليوم الأحد، على هامش زيارته لمنطقة أروند الحرة، في مقابلة مع مراسل إرنا: هناك فرص جيدة في إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والرعاية الصحية والسياحة، لجذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف: مع وجود مناطق حرة وخاصة في إيران، يستطيع المستثمرون العمانيون تنظيم رؤوس أموالهم في المناطق الإيرانية من خلال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وتابع: تعتبر إيران بلداً صديقاً وشقيقاً بالنسبة لنا، والعلاقات الوثيقة بين هذين البلدين أدت إلى تكوين استثمارات بقيمة 2 مليار دولار بيننا وبين إيران.

وأردف قائلا: كذلك من خلال توفير إمكانية التبادل الاقتصادي والعملة وتخفيض الضرائب، وفرت دولة عمان ظروفا خاصة واقتصادية للمستثمرين الإيرانيين، خاصة في 14 منطقة حرة وخاصة اقتصادية.

وذكر سهولة ممارسة الأعمال التجارية كأحد المزايا الأخرى للاستثمار في عمان، وقال: بلادنا في الاساس توفر تسهيلات جيدة للأعمال التجارية الأجنبية، وخاصة للإيرانيين.

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