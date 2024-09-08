الجهاد الإسلامي تشيد بالعملية البطولية على معبر الكرامة

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "إن هذا العمل البطولي هو أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو".

وأَضافت: "هذه العملية البطولية ومثيلاتها هي الرد الوحيد الذي تفهمه الإدارة الأمريكية، شريك الكيان المجرم في حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وتوجهت الحركة، بتحية إجلال وإكبار إلى بطل عملية معبر الكرامة، ونترحم على روحه الطاهرة.

و قالت حركة حماس إن "عملية معبر الكرامة البطولية رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته".

وأضافت حماس أن "عملية معبر الكرامة تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه وأطماعه في فلسطين والأردن".

يذكر أنه قتل 3 إسرائيليين، اليوم الأحد، في عملية اطلاق نار بالقرب من معبر "الكرامة" شرق غور الأردن، واستشهاد المنفذ.

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