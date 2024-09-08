كتائب حزب الله تشيد بعملية معبر الكرامة

واكدت "الكتائب"، في بيان لها اليوم، ان "عملية معبر الكرامة تعكس دعم الشعوب الحرة في المنطقة للشعب الفلسطيني المظلوم".

واضافت : إن هذا الدعم لا ينقطع.

ووقعت عملية إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، في معبر الكرامة (نقطة انتقال من السيطرة الأردنية إلى السيطرة "الإسرائيلية")؛ واعلن ما يسمى بـ "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، أن "3 أفراد في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي (الكرامة)".

الى ذلك اقر "الجيش" الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" بالقول : قبل وقت وجيز، وصل "إرهابي" عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر.

انتهى ** ح ع

_______________________

المصدر / وكالات