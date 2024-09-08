السفارة الايرانية في لندن تكشف المعايير المزدوجة السائدة على الاعلام البريطاني حول تطورات غزة

وفي مدونة نشرتها عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الاحد، علقت السفارة الايرانية على التقرير الصادر مؤخرا عن صحيفة "الغارديان" البريطانية والتي تناولت فيه مسايرة قناة الـ "بي بي سي" البريطانية هي الاخرى، عند بثّها اعلانا لاغراض انسانية حول الازمة الراهنة في قطاع غزة.

واكدت السفارة الايرانية بهذا الشان : لا حاجة للايضاح؛ فالامر واضح تماما، هؤلاء يمنعون حتى بث اعلان في سياق اغراض انسانية لخدمة الشعب الفلسطيني.

وبحسب تقرير الغارديان، تنصلت الـ بي بي سي الاخبارية البريطانية عن بث اعلان اُعدّ لاغراض انسانية يتناول الازمة الراهنة في قطاع غزة، وذلك خوفا من ردود مناصري الكيان الصهيوني عليها.

جاء ذلك، في الوقت الذي بادرت وسائل اعلام بريطانية اخرى الى نشر هذا الاعلان، وسط مزاعم قناة الـ بي بي سي التي ادعت بان "الاعلان لا يتضمن المعايير اللازمة ليرقى الى ازمة وطنية".

علما بان هذا الاعلان اعدته صحيفة الغارديان برعاية اللجنة الطارئة المعنية بالكوارث الانسانية.

انتهى ** ح ع