الرئيس بزشكيان : الاطباء والممرضون والصيدلانيون نخب المجتمع التي يجب دعمها لتكون في خدمة الشعب

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس بزشكيان خلال مراسم تكريم الاطباء والصيدلانيين في البلاد، اقيمت اليوم الاحد بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

واضاف الرئيس الايراني مخاطبا الاطباء والكوادر الطبية والتمريضية والصدلانية في البلاد : ان الحكومة ستبذل جهدها، في اطار الصلاحيات المتاحة لها، من اجل دعمكم والارتقاء بمستواكم وتعزيز الخدمات المخصصة اليكم.

وتابع : وانتم باعتباركم نخب هذا المجتمع، عليكم ان تبذلوا الجهود انطلاقا من قدراتكم العلمية والمهنية لمعالجة المشاكل في البلاد.

ومضى الدكتور بزشكيان مخاطبا الاطباء والممرضين والصيدلانيين : كما استطعتم التفوق على المشاكل خلال جائحة كورونا وحللتم المعضلات انذلك، فانكم قادرون على مواصلة السير بهذا الاتجاه اليوم، لنستطيع جميعا وبكل عزة وشموخ، ان نواجه التحديات ونضع حدا للمشاكل الراهنة.

وختم رئيس الجمهورية بالقول : انني اثني عليكم ايها الاجلاء واطلب عونكم، فادعمونا لكي نستطيع جميعا تلبية مطالب شعبنا العزيز وازالة التمييز والظلم والمشاكل من المجتمع.

انتهى ** ح ع