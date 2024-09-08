٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85590783
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رئيس الجمهورية يهنئ بتتويج الرباع الايراني امين زادة بطولة الالعاب البارالمبية

٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٦ م
رمز الخبر: 85590783
رئيس الجمهورية يهنئ بتتويج الرباع الايراني امين زادة بطولة الالعاب البارالمبية

طهران / 8 أيلول / سبتمبر / إرنا - هنأ رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، الرباع الايراني "احمد امين زادة" على انتزاعه لقب البطولة بدورة الالعاب البارالمبية التي اختتمت اليوم الاحد في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر الرئيس بزشكيان رسالة التهنئة هذه عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، على الشكل التالي :

احمد امين زادة العزيز! اهنئك والشعب الايراني على تتويجك لقب اقوى رجل بدورة الالعاب البارالمبية 2024م، وتقلدك اخر ميدالية ذهبية ضمن رصيد ايران من هذه المنافسات.

علما ان رباع الوزن +107 كغ الايراني احمد امين زادة، تمكن اليوم الاحد حيث اليوم الختامي لدورة الالعاب البارالمبية 2024 التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، تمكن من احراز الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

وبهذه النتيجة، بلغت حصيلة البعثة الرياضة الايرانية الى الالعاب البارالمبية 2024 م، 25 ميدالية ملونة؛ 8 ميداليات ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وقد حلت بالمركز الرابع.

رئيس الجمهورية يهنئ بتتويج الرباع الايراني امين زادة بطولة الالعاب البارالمبية

انتهى ** ح ع  

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