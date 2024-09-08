الرئيس بزشكيان سيزور إقليم كردستان في اطار زيارته للعراق

وفي مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" مساء الأحد ، قال ناظم دباغ عن زيارة الدكتور مسعود بزشكيان الى العراق: في الأسبوع الماضي، أبلغتنا إدارة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية أن رئيس جمهورية إيران الإسلامية من المقرر ان يزور العراق بعد 11 سبتمبر/أيلول، وسيسافر خلالها أيضًا إلى أربيل، مركز اقليم كردستان العراق.

وسيقوم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بزيارة الى العراق يوم الأربعاء بدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين كما سيوقع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي.

وخلال هذه الزيارة ايضا، سيزور الرئيس بزشكيان أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، للاجتماع مع كبار المسؤولين في الاقليم.

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