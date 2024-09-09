استشهاد 5 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي على محيط مصياف بريف حماة

وقال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر في تصريح لمراسل "سانا" إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة.

وزار محافظ حماة معن عبود المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

من جانبه، قال مصدر عسكري سوري، إنّه حوالي الساعة 20: 23 من مساء يوم الأحد 2024/9/8، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر أنّ وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

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