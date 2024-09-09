حزب الله يستهدف مرابض "الزاعورة".. ويوقع ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل ‌‏وجريح

وأعلنت المقاومة أنّ الهجوم حقق إصابات مباشرة في مرابض "الزاعورة"، وأوقع ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

كذلك، أكّدت المقاومة على أنّ هذه العملية تأتي دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً على بلدة خربة سلم.

كذلك، استهدفت موقع "السماقة" في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، عبر الأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاحد، استهدفت ‏المقاومة ‏تجمعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي في "مرتفع أبو دجاج"، بقذائف المدفعية، وحققت إصابةً مباشرةً.

كما شنّت المقاومة هجوماً جوياً، بسرب من المسيرات الانقضاضية، على موقع رأس الناقورة البحري، ‏مستهدفةً أماكن تموضع ضباطه وجنوده، وقصفت ‏مستوطنتي "شامير"، و"كريات شمونة" بصليات مكثفة من الصواريخ، بعد أن سبق واستهدفت الأخيرة، اليوم، بصلية من صواريخ الفلق، في ردٍّ على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال في قرية فرون، جنوبي لبنان، مساء اول أمس.

إضافةً إلى استهدافها التجهيزات التجسسية ‏في كل من موقع "المالكية" بمسيرات انقضاضية، وموقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة المناسبة، معلنةً تحقيقها إصابةً مباشرةً في كلا الموقعين العسكريين.

انتهى ** 2342