أبو عبيدة مباركاً عملية معبر الكرامة: مسدس البطل الأردني أكثر فاعلية من جيوش جرارة

وقال أبو عبيدة، في رسالة عبر حسابه في تطبيق "تلغرام": "نبارك العملية البطولية والنوعية على معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني البطل (ماهر الجازي)"، مؤكّداً أنّ الجازي يُعد أحد أبطال عملية "طوفان الأقصى".

وشدّد على أنّ "مسدس البطل الأردني كان أكثر فاعلية في نصرة الأقصى والشعب الفلسطيني من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، لافتاً إلى أنّ هذه العملية "تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني من أبطال أمتنا".

كذلك، أشار أبو عبيدة إلى أنّ مجاهدي القسّام في قطاع غزّة أدّوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم، صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية ماهر الجازي، تقديراً لتضحياته البطولية.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيلياً باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيداً.

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