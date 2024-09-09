مسؤول أممي: "إسرائيل" تدمر النظام الغذائي في غزة

وأضاف فخري أنه يجب فرض عقوبات على "إسرائيل" والضغط على حلفائها.

وكان قد أعلن في تقرير سابق أنه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، سيشكل سكان قطاع غزة 80 بالمائة من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه مجاعة وشيكة بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 5 أشهر.

ويأتي التقرير في الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، الخميس الماضي أن الكيان الصهيوني "باعتباره القوة المحتلة في قطاع غزة" يجب أن يضمن قدرة المنظمات الإنسانية على القيام بعملها بفعالية.

وشدد دوجاريك على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارهما العمود الفقري والقلب والرئتين وذراع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية من الكيان الصهيوني باعتباره القوة المحتلة في قطاع غزة، قائلا: إننا نحن على اتصال دائم مع نظرائنا الإسرائيليين حول كيفية تحسين نظام الإغاثة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 30 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء. وانهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير، ويعيش كثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع.

وواجه معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون خطر المجاعة مع تجميد عدد من الدول المانحة على رأسها الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنع "إسرائيل" دخول المساعدات.

وقبل أيام دقت الأمم المتحدة والوكالات الدولية المعنية ناقوس الخطر بخصوص المجاعة التي يواجهها سكان القطاع خاصة مناطق الشمال.

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