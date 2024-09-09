٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85590962
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أنصار الله الیمن: عملية "معبر الكرامة" تؤكد أن العدو الصهيوني سيواجه أياماً صعبة

٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٤٧ ص
رمز الخبر: 85590962
أنصار الله الیمن: عملية "معبر الكرامة" تؤكد أن العدو الصهيوني سيواجه أياماً صعبة

طهران/ 9 ايلول / سبتمبر/ارنا- بارك المكتب السياسي لأنصار الله، العملية البطولية التي نفذت في "معبر الكرامة" بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة واستشهاد منفذها وشدد على أن هذه العملية تؤكد أن العدو الصهيوني سيواجه أياماً صعبة.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له اليوم الأحد، أن هذه العملية الجهادية عبّرت عن شجاعة وإيمان صاحبها بالقضية الفلسطينية، وعن المشاعر الشعبية تجاه جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.

وشدد على أن هذه العملية تؤكد أن العدو الصهيوني سيواجه أياماً صعبة ما دام مستمراً في عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن العملية الاستشهادية المباركة ليست إلا رداً يسيراً ومستحقاً على آلة القتل والإجرام الصهيونية المدعومة أمريكياً.

وأشاد المكتب السياسي بشجاعة وإيمان منفذ العملية، مؤكداً أن هذا العمل البطولي يعبر عن المشاعر الشعبية تجاه جرائم العدو.

كما حذر العدو الصهيوني من مواصلة عدوانه، مشيراً إلى أنه سيواجه أياماً صعبة جراء استمراره في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

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