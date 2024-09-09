آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بابرام صفقة تبادل أسرى

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر في مظاهرتين أمام وزارة الحرب بـ "تل أبيب" وأمام مجمع المقار الحكومية بالقدس قاموا خلالها بإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع داخل الكيان.

يذكر أنه بعد مرور أكثر من 11 شهرا على طوفان الأقصى وأسر عدد من الصهاينة على أيدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لم يكتف الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الأسرى المذكورين رغم العدوان الواسع في هذه المنطقة، بل إن عددا كبيرا منهم استشهد جراء القصف الجوي والمدفعي لهذا الكيان على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووجهت إلى رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، انتقادات شديدة اللهجة لرفضه التقدم نحو صفقة تبادل، وتعمده إضافة المزيد من البنود والشروط التعجيزية، فيما اتهمته أوساط سياسية ومنتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتضحية بالاسرى من أجل إنقاذ حكومته، وهي القراءات التي توافقت عليها تقديرات المحللين والسياسيين بالكيان.

وبينما تطالب أهالي الأسرى الصهاينة بالاتفاق مع حماس على إطلاق سراحهم، فإن نتنياهو الواثق من محاكمته بتهم الفساد بعد انتهاء الحرب، يعيق أي اتفاق في هذا الشأن، وفشلت عدة جولات من المفاوضات بهذا الشأن في قطر ومصر.

**إنتهى