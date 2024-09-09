إيقاف أستاذ جامعي في فرنسا عن العمل لدعوته مقاطعة إسرائيل

تحدث الأستاذ “بينوا هو” في بداية المحاضرة لعدة دقائق عن نص نُشر في “المجلة المرجعية الدولية في مجال الصحة” وقدرت مجلة لانسيت الطبية المرموقة في 5 تموز يوليو عدد القتلى الفلسطينيين جراء هجمات الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية على غزة بما يقارب الـ 200 ألف قتيل منذ نهاية عام 2023.

وقال الاستاذ أمام 200 طالب “الجميع يمر بذلك، من الأطفال إلى كبار السن، في حياتي، وأنا في الخامسة والثلاثين من عمري، لم أشهد مثل هذه المذبحة، مثل هذه الحرب من جهة واحدة”.

وتابع الأستاذ: “الأمر لم يبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ومن غير النزيه القول بأن حماس مسؤولة عما يحدث الآن” ودعا إلى مقاطعة إسرائيل واستنكر “الدعم المبطن” للحكومة الفرنسية.

وقال: “لا أريد أن أتحدث عما حدث في السابع من أكتوبر ولكن لا شيء، لا شيء على الإطلاق يبرر ارتكاب مجزرة بحق السكان المدنيين كما يحدث الآن”.

وجاء ذلك وفقًا لتسجيل بثه حساب “سيف سالومون” المؤيد لإسرائيل على شبكة “إكس” بعد أن أعد “تقريرًا” حسب ورد على صحيفة لوموند الفرنسية.

وأعلن مدير الكلية الخبير الاقتصادي “كريستيان جولييه” عن إيقاف الأستاذ “بنوا هو” عن العمل في اليوم التالي للمحاضرة على موقع X.

وأوضح إن التصريحات التي أدلى بها الأستاذ لا علاقة له بالموضوع الذي يتم تدريسه وتتعارض مع المبادئ المعمول بها.

وأضاف إن الكلية مكان مفتوح لتبادل المعرفة في العلوم الاجتماعية وأنه سيتم التدقيق في هذا الموضوع بدقة في الأسابيع المقبلة كجزء من العمليات التأديبية المعمول بها.

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