رأي اليوم: غضب الشعوب العربية والإسلامية من الاحتلال الصهيوني بلغ منتهاه

وقال القزاز: الشيء المؤكد بعد عملية "معبر الكرامة" التي قتل فيها سائق الشاحنة الأردني البطل 3 حراس أمن إسرائيليين على معبر الكرامة (جسر الملك حسين) شرقي الضفة الغربية، وستقول كلمتها في يوم يراه البعض بعيدا ويراه الكثيرون قريبا.

وأضاف: ان العملية البطولية التي استشهد بعدها البطل ماهر الجازي جعلت نتنياهو يقول معلقا عليها: "هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة".

وتابع: أن الشعوب العربية لم تمت ولن تموت وستقول كلمتها كل يوم وإن رغمت أنوف.

وأردف قائلا: كلما يزداد العدوان شراسة على فلسطين، تزداد الشعوب العربية كراهية للعدو الصهيونى، ويبحثون بل ويخترعون طرقا غير تقليدية يقتلون بها العدو.

يذكر أنه قتل 3 إسرائيليين أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني" ماهر الجازي"، قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيلياً باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيداً.

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