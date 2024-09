اصدار انشودة "فلسطين حرة" بلغات متعددة

واصدرت مؤسسة "منتظران منجي (عج)" الايرانية-بالعربية "منتظرون المنجي (عج)"- هذه المقطوعة الفنية تحت اسم "فلسطين حرة" احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني ودعما للقضية الفلسطينية وتحية لصمود الشعب الفلسطيني.

ويمثل هذا العمل الفني صوت المقاومة وامنيات احرار العالم وطالبي الحرية في إنهاء الاحتلال والقمع في فلسطين.

انشودة "فلسطين حرة" هي من كلمات الشاعر الايراني "حسن توكلي" بحيث قام بتنسيق مجموعة من الشعارات والمصطلحات الشعبية متعددة اللغات التي تُسمع في مسيرات داعمة لفلسطين حول العالم لايصال رسالته الى مجموعة واسعة من الجماهير في كل اصقاع الارض.

وبينما يشهد العالم كله قوة وصلابة الشعب الفلسطيني،هتفت شعوب العالم بشعار "فلسطين حرة" وهو الشعار الذي كسر كل الحدود التقليدية للعالم في فترة قصيرة ووصل إلى قلوب المدن والبلدان دون أي جهد.

وبالاضافة الى هذا الشعار، صدحت حناجر شعوب واحرار العالم بشعارات وصرخات احتجاجية وداعمة تتمحور جميعها حول قضية الحرية لشعب فلسطين المظلوم.

وتزامنا مع هذه الاحتجاجات العالمية، قامت مجموعة من الفنانيين بإطلاق هذه المقطوعة الفنية ضمن حملتها العالمية تحت عنوان " من هو الامام المهدي المنتظر (عج) ؟" ، وذلك بهدف مواكبة و تعريف العالم بنواة المقاومة الفلسطينية التي تعقد امالها على منجي العالم الموعود.

وقد جاء نص انشودة "فلسطين حرة" باللغات العربية،الفارسية ، والإنكليزية كالاتي:

"فلسطين حرة" / "فلسطینِ آزاد" /"Free Free Palestine" .

نحن في انتظار بزوغ فجر النور / ما منتظران طلوع نوریم/ We are Waiting for the dawn of light.

كما يتردد صدى الاصوات طوال الليل/ فریادها در شب طنین‌انداز می‌شود/ As Voices echo through the night.

من النهر الى البحر / از نهر تا بحر/ From the river to the sea.

فلسطين ستتحرر قريبا/فلسطین به زودی آزاد خواهد شد/ Palestine will soon be free.

استمع الى مناجاة (دعاء) الناس الليلة/ امشب گوش به دعای مردمان بسپار/ Listen to the prayer of the people tonight.

ينادون المنجي كي يريهم النور / از منجی می‌خواهند که نور را نشانشان دهد/ Calling on the savior to show them light.

انهضوا ! لقد حان الوقت لي ولكم كي نتألق/برخیز! زمان درخشیدن من و توست/ Rise up! It’s time for you and I to shine.

ونهتف فلسطين حرة حرة / با فریاد فلسطین آزاد باد، آزاد!/ !Chanting free, free Palestine.

انتهى**ر.م