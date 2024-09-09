أسيرة إسرائيلية سابقة: نتانياهو كاذب

وهاجمت عدينا موشيه، االتي عادت من غزة بصفقة تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمته بـ"الكذب".

وقالت عدينا: "نتنياهو لا يريد صفقة.. نتنياهو كاذب، من يعرف معنى الحزن لا يتحدث بهذه الطريقة".

وأشارة إلى أنها عندما أُطلق سراحها تم استدعاؤها من قبل محققة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) طلبت منها شرح تفاصيل الأنفاق ومواقعها.

وأوضحت أن الأنفاق بقطاع غزة "متاهة ضخمة كبيرة وتمتد تحت الأرض في جميع أنحاء القطاع، والضغط العسكري لن يساعد في إعادة الأسرى".

وأكدت أن عناصر الشاباك طلبوا منها رسم الأنفاق في غزة، فأخبرتهم موشيه أنها ليست رسامة، مما أعطاها انطباعا أنهم لا يعرفون شيئا عنها.

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