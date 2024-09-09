٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85591208
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انطلاق المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزراة الخارجية

٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٢٢ ص
رمز الخبر: 85591208

طهران/ 9 أيلول/ سبتمبر/ ارنا-انطلق المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الیوم الإثنین بالعاصمة طهران.

یتبع..

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