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انطلاق المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزراة الخارجية
٠٩/٠٩/٢٠٢٤، ١١:٢٢ ص
رمز الخبر: 85591208
طهران/ 9 أيلول/ سبتمبر/ ارنا-انطلق المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الیوم الإثنین بالعاصمة طهران.
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