حزب الله: التصعيد الإسرائيلي الأخير لن يصرفنا عن الميدان

وأضاف: لن يعود المستوطنون إلى منازلهم إلا بطريق واحد هو وقف العدوان على غزة.

كما قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: إن المقاومة قادرة على رسم المعادلات ولن يكون للعدو من مجال لإنقاذ المستوطنين وإعادتهم إلى منازلهم.

وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، ازدياد الضعف الإسرائيلي في الوقت الذي "تزداد المقاومة قوةً وعدةً وعدداً، في حالتي الدفاع والهجوم، وعلى المستويين العسكري والسياسي"، مضيفاً أن المقاومة "بردها على الاعتداءات الإسرائيلية، أكدت أنها لا تؤخذ لا بالتهديدات، ولا بالتهويلات، ولا بالمدمرات، ولا بحاملات الطائرات".

وشدد الشيخ قاووق على أن "المقاومة لن تسمح بإسكات جبهات المساندة، وستبقى في الموقع المتقدم لنصرة غزة، ولن يكون للعدو من مجال لإنقاذ المستوطنين وإعادتهم إلى منازلهم إلا عن طريق واحد، وهو إيقاف العدوان على غزة".

ولفت إلى أن "العدو عاجز عن الخروج من مأزقه ومن المعادلات التي تفرضها المقاومة عليه كل يوم، وهو دخل في مسار التراجع والاعتراف بالهزيمة، بينما المقاومة في لبنان واليمن وفلسطين والعراق، دخلت في مسار النصر الاستراتيجي التاريخي الذي لن يكون إلا لصالح محورها".

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