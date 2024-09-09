٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85591376
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الجهاد الإسلامي: العدوان على سوريا جريمة حرب تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني

٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٠٦ م
رمز الخبر: 85591376
الجهاد الإسلامي: العدوان على سوريا جريمة حرب تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني

طهران/ 9 ايلول / سبتمبر/ارنا-دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا وشعبها والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت حركة الجهاد في بيان اليوم الإثنين:إن هذا العدوان يعد جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال في غزة والضفة ولبنان.

وأضافت الحركة: إن عدوان الاحتلال على سوريا يؤكد أن الكيان الصهيوني هو عدو لكل شعوب المنطقة ويسعى إلى فرض هيمنته بالقتل والجرائم والترويع، ما يتطلب مواجهته بكل الإمكانات.

وشددت الحركة على إن الصمت الدولي والعربي على جرائم العدو داخل فلسطين وغطاء الإدارة الأميركية ودعمها يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في عدوانها بلا رادع.

وأكدت حركة الجهاد تضامنها مع سوريا قيادة وشعبا إزاء ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي سافر.

انتهی**1426

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