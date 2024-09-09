مسؤول ارميني: اي سلطة لن تقدر على ارباك التواصل البري بين ايران وارمينيا

وقالت وكالة انباء "ارمن برس" الحكومية الارمينية أن ذلك جاء خلال لقاء غريغوريان، السفير الايراني لدى يريفان مهدي سبحاني.

واضافت ان السفير سبحاني اكد خلال اللقاء موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان كون الحدود الدولية غير قابلة للتغيير ومعارضة طهران لاي تغير جيوسياسي ودعمها لوحدة اراضي الدول الجارة.

اما امين مجلس الامن الارميني ارمن غريغوريان فقد اعرب عن شكره لايران لدعمها سلامة تراب ارمينيا وموقفها من ان الحدود الدولية غير قابلة للتغيير.

واضاف غريغوريان ان الحدود بين ارمينيا وايران، هي حدود السلام والصداقة والعيش السلمي موضحا ان بلاده تولي اهمية بالغة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وان اي سلطة وقوة غير قادرة على الاخلال في الارتباط البري بين ايران وارمينيا.

وذكرت "ارمن برس" ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الاقليمية.