رئيس الجمهورية يدعو لاعادة تعريف آليات مكافحة المخدرات

واشار الرئيس بزشكيان في اجتماع للجنة مكافحة المخدرات الى الاساليب الناجعة التي طبقت في مجال مواجهة المخدرات وخفض استهلاك قائلا ان ذلك يدعو لمراجعة وتغيير الاساليب في ظل التجارب والخبرات الناجحة المتبعة في مناطق اخرى من العالم.

وراى ان عدم المراقبة والسيطرة على الطلب والتركيز على العرض، يعد من الاخطاء المتبعة في مجال مكافحة المخدرات وقال ان الآليات التي تكفل مكافحة المخدرات يجب ان تكون مبنية على السيطرة وكذلك خفض الطلب.

واوضح ان من الاساليب والاليات الناجحة في مجال مكافحة المخدرات يمكن الاشارة الى تحديد المجتمع المعرض لخطر الادمان وتطوير الوقاية والتدريب وتغطية المصابين بهدف السيطرة وخفض الاستهلاك والعلاج وبالتالي اعادة تاهيل المدمنين وعودتهم الى المجتمع.

واكد ان الحكومة تولي اهمية كبيرة لتقديم الخدمات في مجال المساعدة الاجتماعية للاشخاص المدمنين وقال ان هؤلاء الاشخاص ومن اجل النجاة من هذه الظروف بحاجة الى المساعدة وان الحكومة ترى انها مسؤولة ومكلفة في هذا المجال وستتخذ الاجراءات اللازمة للعلاج وايجاد فرص العمل وتوفير سبل العيش لهم.